Konrad Pipia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Pipia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Pipia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Pipia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Pipia 23 Kasım 1999 tarihinde Tychy şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Pipia şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Pipia Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini S4S yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GKS Tychy futbol takımında oynamaktadır. GKS Tychy takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Konrad Pipia'nin GKS Tychy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konrad Pipia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Pipia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Pipia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Pipia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında GKS Tychy II

1 Ocak 2018 yılında GKS Tychy

26 Şubat 2019 yılında Gwarek T.G.

30 Haziran 2021 yılında GKS Tychy

Konrad Pipia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Pipia şuan GKS Tychy takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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