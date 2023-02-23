Konrad Poprawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Poprawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Poprawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Poprawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Poprawa 4 Haziran 1998 tarihinde Łódź şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Poprawa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Konrad Poprawa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slask Wroclaw futbol takımında oynamaktadır. Slask Wroclaw takımına 12 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Konrad Poprawa'nin Slask Wroclaw ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konrad Poprawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Poprawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Poprawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Poprawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında LKS U19

1 Temmuz 2016 yılında Slask U19

17 Ocak 2017 yılında Sl. Wroclaw II

12 Temmuz 2017 yılında Slask Wroclaw

1 Temmuz 2018 yılında Wigry Suwalki

31 Ağustos 2018 yılında Slask Wroclaw

1 Eylül 2018 yılında Skra Czesto.

30 Haziran 2019 yılında Slask Wroclaw

Konrad Poprawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Poprawa şuan Slask Wroclaw takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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