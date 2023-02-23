Konrad Stepien kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Stepien Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Stepien adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Stepien Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Stepien 7 Mart 1993 tarihinde Tarnobrzeg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Stępień şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Stepien Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konrad Stepien, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puszcza Niepolomice futbol takımında oynamaktadır. Puszcza Niepolomice takımına 8 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Konrad Stepien'nin Puszcza Niepolomice ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konrad Stepien Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Stepien isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konrad Stepien Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Stepien futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Mielec U19

1 Temmuz 2010 yılında Stal Mielec

10 Temmuz 2012 yılında Siarka T.

8 Ocak 2018 yılında P. Niepolomice

Konrad Stepien Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Stepien şuan Puszcza Niepolomice takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konrad Stepien Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Stal Mielec

Polonya U20 takımında 15 numaralı formasıyla 15 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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