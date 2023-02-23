Konrad Wrzesinski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konrad Wrzesinski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konrad Wrzesinski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konrad Wrzesinski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konrad Wrzesinski 10 Eylül 1993 tarihinde Pułtusk şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Konrad Wrzesiński şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konrad Wrzesinski Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Konrad Wrzesinski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zaglebie Sosnowiec futbol takımında oynamaktadır. Zaglebie Sosnowiec takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konrad Wrzesinski'nin Zaglebie Sosnowiec ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konrad Wrzesinski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/wrzesinskikonrad/

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Konrad Wrzesinski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konrad Wrzesinski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konrad Wrzesinski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konrad Wrzesinski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında UKS Lady

1 Ocak 2012 yılında MKS Piaseczno

1 Temmuz 2012 yılında Polonia II

1 Ocak 2013 yılında Pol. Warszaw

24 Temmuz 2013 yılında Motor Lublin

18 Temmuz 2014 yılında Widzew Lodz

16 Temmuz 2015 yılında Podbeskidzie

17 Temmuz 2015 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2016 yılında Podbeskidzie

13 Temmuz 2016 yılında Pogon Siedlce

1 Temmuz 2017 yılında Z. Sosnowiec

22 Ocak 2019 yılında Kairat Almaty

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

16 Mart 2021 yılında Jagiellonia

1 Eylül 2021 yılında Stal Mielec

30 Haziran 2022 yılında Jagiellonia

1 Temmuz 2022 yılında Jagiellonia II

5 Ocak 2023 yılında Z. Sosnowiec

Konrad Wrzesinski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konrad Wrzesinski şuan Zaglebie Sosnowiec takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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