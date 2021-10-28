Konsa ne demek, TDK'ya göre Konsa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsa ne demek? Konsa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsa kelimesi. Peki konsa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsa nedir, konsa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre konsa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taşlık

