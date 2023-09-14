KONSEM kurs kayıtları başlıyor

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi'nin (KONSEM) 2023-2024 dönemi ücretsiz kurs başvuruları 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Konyaaltı Belediyesi'ne bağlı KONSEM'de 2023-2024 dönemi ücretsiz kurs başvuruları 18 Eylül'de başlıyor. Konyaaltı Belediyesi tarafından her yıl ücretsiz olarak verilen kurslara başvurular 24 Eylül'de sona erecek. KONSEM kayıtları için online başvurular belediye internet adresinden yapılırken, kurslarla ilgili telefondan da detaylı bilgi alınabilecek. KONSEM'de verilecek kurslar arasında; hobi, sanat, spor, yabancı dil ve atölye ve meslek edinme, zumba, Rusça, yabancılar için Türkçe eğitimi, Almanca, yağlı boya, cilt bakımı, saç renklendirme, piyano, yoga, pilates, fotoğraf çekimi, kadın üst giysileri dikimi, resim sanat eğitimi, fitness, gitar, keman eğitimi, bağlama, seramik biçimlendirme gibi pek çok branş bulunuyor. Kurs branşlarıyla ilgili detaylı bilgi belediyenin internet sitesinde yer alıyor.

Her yıl yüzlerce kişi eğitim alıyor

KONSEM bünyesinde verilen ücretsiz kurslara hem hobi hem de meslek edinmek için gidilebildiğini söyleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, "Konyaaltı Belediyesi olarak KONSEM'de her yıl yüzlerce kişiye ücretsiz eğitim veriyoruz. Bu sene kayıtlar 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. KONSEM'de hobiden sanata, spordan dil eğitimine kadar birçok alanda uzman eğitmenler tarafından eğitim veriliyor. Kurslarımızı özellikle ev ekonomisine katkı sağlamak isteyen kadınlar da yoğun olarak tercih ediyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla bizler vatandaşlarımızın ev ekonomisine katkı sağlamaları ve kendilerini geliştirmeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz. KONSEM'de eğitim alacak kursiyelerimize şimdiden yeni dönemlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)