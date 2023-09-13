KONSEM’de yeni dönem başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM bünyesinde ücretsiz eğitim veren Etüt Merkezi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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KONSEM’de yeni dönem başladı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, KONSEM bünyesinde ücretsiz eğitim veren Etüt Merkezi'nin 2023-2024 eğitim-öğretim yılının açılışını gerçekleştirdi. Yeni dönem açılışında konuşan Başkan Esen, öğrencilerin çok kritik bir virajda olduğunu söyledi. Dönemin henüz başında olduklarını belirten Esen, "Bugüne kadar ki diploma ve derslerdeki notlarınızın, sınava çok küçük oranda etkisi olacak. Bu bizim tespit ettiğimiz benimsediğimiz bir yöntem değil. Öğrencinin okul hayatına başladığından üniversite aşamasına geldiği zamana kadarki performansı bana sorarsanız üniversiteye girişte daha fazla etkili olmalı. Buradaki öğretmenleriniz tecrübeli. Sizden önce sizin gibi pek çok arkadaşınız da burada üniversiteye hazırlandı ve başarılı sonuçlar elde etti. Şimdi sıra sizde" dedi.

"Hayal kurmanız lazım"

Öğrencilerin sınav sürecinde iyi bir çalışma planı hazırlaması gerektiğini ifade eden Başkan Esen, tecrübeli ve başarılı bir öğretmen kadrosu ile bu süreçte öğrencilerin yanında olduklarını kaydetti. Öğrencilerin sınavda istediği puanı alması için tecrübeli öğretmen kadrosunun tek başına yeterli olmadığını söyleyen Esen, öğrencilere yönelik konuşmasını şöyle sürdürdü: "Tecrübeli öğretmen kadromuz var. Ama sınavda istediğiniz puanı almanız için tecrübeli öğretmen kadrosu tek başına yeterli değil. Sizler de sıkı ders çalışmalı ve hayal kurmalısınız. Geleceğinize yönelik hayal kurmanız lazım. Bu ülke şartlarında bunun çok kolay olmadığını biliyorum. Kendi geleceğinizle ve toplumun içerinde kendi yerinizle ilgili mutlaka bir hayal kurmanız ve bu hayali kurarken de gerçeklerden kopmamanız lazım. Hem kendinize hem de ders çalışmaya vakit ayırmak için önümüzdeki bir yılı planlamalısınız. Hepinize başarılı bir eğitim-öğretim süreci diliyorum."

Öğretmen ve öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Semih Esen, daha sonra öğretmenler ile sohbet etti.

KONSEM’de yeni dönem başladı

KONSEM’de yeni dönem başladı

KONSEM’de yeni dönem başladı

KONSEM’de yeni dönem başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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