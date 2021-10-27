Konsensüs ne demek, TDK'ya göre Konsensüs kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsensüs ne demek? Konsensüs TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsensüs kelimesi. Peki konsensüs ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsensüs nedir, konsensüs kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSENSÜS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsensüs kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konsensüs kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konsensüs kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzlaşma

