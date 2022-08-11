Konser biletiniz Spotify’dan! Getirilen yeni özellik gündemi sarsacak!

Spotify kullanıcıları artık uygulama üzerinden konser bileti satın alabilecek. Spotify Biletleri olarak adlandırılan yeni hizmet ile Spotify’a bağlı bir web sitesi üzerinden konser bileti satın alınabiliyor.

Spotify Ticketmaster, Eventbrite ve See Tickets gibi popüler eğlence markaları aracılığıyla bilet satıyordu. Şimdi ise ABD’de sunulan Spotify Tickets ile bağımsız bir şekilde bilet satılmak isteniyor.

YENİ ÖZELLİK

Söz konusun biletleri satın alabilmek için sadece Spotify hesabı yeterli. Şirket, dijital fatura kestiğini ve e-posta üzerinden bu faturanın erişilebileceğini açıkladı.

Listelenen sanatçılar arasında Limbeck, Annie DiRusso, Dirty Honey, Crows, TOKiMONSTA, Four Year Strong ve Osees yer alıyor.