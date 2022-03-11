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  3. Konseri iptal olan Fettah Can'dan beklenmeyen hareket! Ateş püskürdü! "Sığırlar yüzünden..."

Konseri iptal olan Fettah Can'dan beklenmeyen hareket! Ateş püskürdü! "Sığırlar yüzünden..."

Sevilen şarkıcı Fettah Can, konserinin kar yağışı nedeniyle iptal olmasına aşırı sinirlenerek sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Konseri iptal olan Fettah Can'dan beklenmeyen hareket! Ateş püskürdü! "Sığırlar yüzünden..." 118

46 yaşındaki  ünlü şarkıcı Fettah Can son yaptığıyla hayranlarını şaşkına uğrattı.