Konservatuvar ne demek, TDK'ya göre Konservatuvar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konservatuvar ne demek? Konservatuvar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konservatuvar kelimesi. Peki konservatuvar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konservatuvar nedir, konservatuvar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Konservatuvar kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Konservatuvar kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KONSERVATUVAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konservatuvar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konservatuvar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konservatuvar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Müzik, tiyatro ve bale öğretiminin yapıldığı okul



KONSERVATUVAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Lise onuncu sınıfta, o yıl konservatuvarı bitirmiş bir gençle tanışmıştım.

