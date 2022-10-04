Konserve Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konserve Üretim Elemanı maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Konserve Üretim Elemanı iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Konserve Üretim Elemanı iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Konserve Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Konserve Üretim Elemanı görev tanımı nedir, Konserve Üretim Elemanı ne iş yapar, Konserve Üretim Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Konserve Üretim Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Konserve Üretim Elemanı Tanımı;

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Konserve Üretim Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Konserve Üretim Elemanı Maaşları

Konserve Üretim Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Konserve Üretim Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konserve Üretim Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Konserve Üretim Elemanı İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7514.01

Meslek Adı :

Konserve Üretim Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Meyve Ve Sebze İşleyiciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Kendi başına ve belli bir süre içerisinde, gerekli hammadde ile üretimde kullanılan araç - gereçleri tanıyıp kullanabilme, kontrol edebilme, basit bakım ve temizliğini yapma, hijyen ve sanitasyon kurallarını uygulama, gıda mevzuatına uygun olarak, sebze, meyve ve hazır yemek konserve çeşitlerinin üretimini gerçekleştirme, ambalajlama ve depolama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konserve Üretim Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Sebze ve Meyveyi İşletmeye almak,

b) Sebze ve meyveleri üretime hazırlamak,

c) Konserve kutu ve kavanozlarını hazırlayınız.

d) Sebze ve meyve konserveleri için ısıl işlem öncesi işlemleri (dolum, dolgu sıvısı hazırlama ve oldurma, hava çıkarma ve kapama) yapmak,

e) Konserveleri ürüne uygun sıcaklık -sürede pastörize ve sterilize etmek,

f) Sebze konserveleri üretmek

g) Meyve konserveleri üretmek

h) Hazır yemek konserveleri üretmek

i) Bombaj yapmış ürünlere dikkat etmek,

j) Bombaj yapmış ürünleri bozuk ürünler olarak ayırmak,

k) İnkübasyon testi başarılı olan ürünleri etiketleme ünitesine sevk etmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Konserve Üretim Elemanı maaşlarına ek olarak sizlerde Konserve Üretim Elemanı mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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