Konsolide Borç ne demek, TDK'ya göre Konsolide Borç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsolide borç ne demek? Konsolide borç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsolide borç kelimesi. Peki konsolide borç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsolide borç nedir, konsolide borç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSOLİDE BORÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsolide borç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre konsolide borç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kısa vadeli olarak planlanıp daha sonra orta veya uzun vadeli duruma çevrilen borç

