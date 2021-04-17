İçişleri Bakanı Soylu’dan Yunanistan'a sert tepki!Edinburgh Dükü Prens Philip cenaze töreni gerçekleşti!Aydın kısıtlamada dezenfekteye devam ediyor: Ekipler tüm sokakları yıkıyorSon dakika| Trabzonspor, Hatayspor'a diş geçiremedi: 1-1Azerbaycan'daki ihtiyaç sahibi ailelere Türkiye Diyanet Vakfı'ndan yardım eliSurvivor 2021 ilk eleme adayı kim oldu? Survivor 17 Nisan eleme adayı kim oldu? 17 Nisan 2021Kumar baskınında ilginç olay: Jandarmayı görünce kaçmak için mutfak dolabına saklandıEkipler kısıtlama denetimlerinde! Samsun’da polisten sokağa çıkma kısıtlaması denetimiPolis ekipleri dünden beri haber alınamayan 2 kız çocuğunu bulduKülliye inşaatında inceleme! Cumhurbaşkanı'ndan, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi ziyareti
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Konsolos krizinde yeni gelişme! Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk’u serbest bıraktı

Konsolos krizinde yeni gelişme! Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk’u serbest bıraktı

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilim devam ediyor. Rusya gözaltına aldığı Ukraynalı Konsolos Aleksandr Sosonyuk'u serbest bıraktı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko da Rusya'nın hamlesini "provokasyon" olarak değerlendirmişti.

Konsolos krizinde yeni gelişme! Rusya, Ukraynalı Konsolos Sosonyuk’u serbest bıraktı

Rusya'da görev yapan Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Aleksandr Sosonyuk'a yönelik Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko, Ukraynalı diplomatın serbest bırakıldığını duyurdu. Ukrayna'nın St. Petersburg Konsolosu Sosonyuk, Rusya İstihbarat Servisi (FSB) tarafından "Rusya'ya ait gizli bilgileri toplamak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ukraynalı konsolosun söz konusu faaliyetinin "diplomatik çalışma statüsüne aykırı" olduğu ifade edilmişti.

UKRAYNA'DAN PROVOKASYON SUÇLAMASI

Rusya tarafının açıklamasının ardından Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin yaptığı açıklamada, "Mevcut uygulamaya uygun olarak ve karşılıklılık ilkesi temelinde Ukrayna tarafı Rus diplomatlara yönelik misilleme hazırlığında" ifadelerini kullanmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aleg Nikolenko da Rusya'nın hamlesini "provokasyon" olarak nitelendirmişti.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT