Konsomatrislik ne demek, TDK'ya göre Konsomatrislik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konsomatrislik ne demek? Konsomatrislik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konsomatrislik kelimesi. Peki konsomatrislik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konsomatrislik nedir, konsomatrislik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSOMATRİSLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konsomatrislik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre konsomatrislik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Konsomatris olma durumu

