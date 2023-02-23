Konstantin Cheshmedjiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Cheshmedjiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Cheshmedjiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Cheshmedjiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Cheshmedjiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Cheshmedjiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Cheshmedjiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Cheshmedjiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Cheshmedjiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Cheshmedjiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Cheshmedjiev 29 Ocak 1996 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Константин Чешмеџиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Cheshmedjiev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Cheshmedjiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Septemvri Sofia futbol takımında oynamaktadır. Septemvri Sofia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantin Cheshmedjiev'nin Septemvri Sofia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantin Cheshmedjiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Cheshmedjiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantin Cheshmedjiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Cheshmedjiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ocak 2015 yılında Pelister Bitola

1 Temmuz 2015 yılında Ljubanci

1 Temmuz 2016 yılında Makedonija

1 Temmuz 2017 yılında Akad. Pandev

1 Temmuz 2018 yılında Shkendija

29 Temmuz 2020 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2021 yılında FC Shkupi

1 Temmuz 2022 yılında Slavia Sofia

1 Ocak 2023 yılında Septemvri Sofia

Konstantin Cheshmedjiev kimdir

Konstantin Cheshmedjiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Cheshmedjiev şuan Septemvri Sofia takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Cheshmedjiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya U19 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Konstantin Cheshmedjiev nereli

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