Konstantin Gertig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Gertig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Gertig kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Gertig ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Gertig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Gertig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Gertig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Gertig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Gertig 2 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Gertig Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Konstantin Gertig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Liefering futbol takımında oynamaktadır. FC Liefering takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Gertig'nin FC Liefering ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantin Gertigboyu ve yaşı kaç

Konstantin Gertig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Gertig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantin Gertig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Gertig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında B. Münih Alt.

1 Temmuz 2019 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2021 yılında FC Bayern U19

2 Eylül 2021 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2022 yılında FC Liefering

Konstantin Gertig kimdir

Konstantin Gertig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Gertig şuan FC Liefering takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Red Bull Salzburg (2012-)

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Konstantin Gertig nereli

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