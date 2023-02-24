Konstantin İvanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin İvanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin İvanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin İvanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin İvanov 3 Temmuz 2000 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Константин Ярославов Иванов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin İvanov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin İvanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yantra Gabrovo futbol takımında oynamaktadır. Yantra Gabrovo takımına 3 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin İvanov'nin Yantra Gabrovo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantin İvanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin İvanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin İvanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin İvanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Sl. Sofia U19

1 Ocak 2020 yılında Slavia Sofia

15 Eylül 2020 yılında Yantra

8 Ocak 2022 yılında Slavia Sofia

3 Temmuz 2022 yılında Yantra

Konstantin İvanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin İvanov şuan Yantra Gabrovo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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