Konstantin Kerschbaumer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kerschbaumer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kerschbaumer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kerschbaumer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kerschbaumer 1 Temmuz 1992 tarihinde Tulln şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kerschbaumer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Konstantin Kerschbaumer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kerschbaumer'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kerschbaumer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kerschbaumer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantin Kerschbaumer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kerschbaumer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2006 yılında St. Pölten U19

1 Ağu 2009 yılında Rapid U19

1 Ocak 2010 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2011 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2012 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2012 yılında SKN St. Pölten

30 Haziran 2013 yılında Rapid Wien II

1 Temmuz 2013 yılında SKN St. Pölten

7 Ocak 2015 yılında Admira Wacker

1 Temmuz 2015 yılında Brentford

1 Temmuz 2017 yılında Bielefeld

30 Haziran 2018 yılında Brentford

1 Temmuz 2018 yılında FC Ingolstadt

2 Eylül 2019 yılında Heidenheim

1 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Konstantin Kerschbaumer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kerschbaumer şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Tulln (ab 4/1998), SKN St. Pölten, Rapid Wien

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.