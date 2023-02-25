Konstantin Kotov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kotov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kotov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kotov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kotov 25 Haziran 1998 tarihinde St. Petersburg şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Котов Константин Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kotov Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Dubrovin yapmaktadır. Konstantin Kotov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 16 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kotov'nin FK Slutsk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kotov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kotov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Kotov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kotov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2015 yılında Zenit II

31 Ağustos 2018 yılında Energia V. Luki

15 Temmuz 2019 yılında Nosta

25 Şubat 2020 yılında Smolevichi

10 Ekim 2020 yılında FK Ryazan

16 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

Konstantin Kotov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kotov şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantin Kotov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Izhorets St. Petersburg, Akademia Zenit St. Petersburg

Rusya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 0 gol atmıştır.

Rusya U16 takımında 3 numaralı formasıyla 10 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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