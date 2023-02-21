Konstantin Kovalev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kovalev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kovalev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kovalev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kovalev 14 Ocak 2000 tarihinde Kursk şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Ковалёв Константин Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kovalev Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Kovalev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rostov futbol takımında oynamaktadır. FK Rostov takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kovalev'nin FK Rostov ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kovalev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kovalev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Kovalev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kovalev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Avangard Kursk

27 Temmuz 2020 yılında Rostov

21 Eylül 2020 yılında Baltika

12 Ocak 2021 yılında Rostov

18 Şubat 2021 yılında Baltika

30 Haziran 2021 yılında Rostov

1 Ocak 2022 yılında Baltika

30 Haziran 2022 yılında Rostov

Konstantin Kovalev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kovalev şuan FK Rostov takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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