Konstantin Kuchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kuchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Kuchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Kuchinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Kuchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kuchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Kuchinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Kuchinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Kuchinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Kuchinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Kuchinskiy 15 Temmuz 1998 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кучинский Константин Алексеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Kuchinskiy Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vitali Kuzniatsou yapmaktadır. Konstantin Kuchinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Gomel futbol takımında oynamaktadır. FK Gomel takımına 14 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Kuchinskiy'nin FK Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Kuchinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Kuchinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantin Kuchinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Kuchinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2016 yılında Dinamo Minsk II

31 Aralık 2016 yılında BGU Minsk II

1 Ocak 2017 yılında Dinamo Minsk II

16 Mart 2018 yılında FK Lida

31 Aralık 2018 yılında Dinamo Minsk II

5 Mart 2019 yılında Belshina

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Minsk II

14 Şubat 2020 yılında Belshina

31 Aralık 2020 yılında Dinamo Minsk II

1 Ağustos 2021 yılında Dinamo Minsk

14 Şubat 2022 yılında Gomel

Konstantin Kuchinskiy kimdir

Konstantin Kuchinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Kuchinskiy şuan FK Gomel takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Konstantin Kuchinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U21 takımında 5 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 5 numaralı formasıyla 19 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Konstantin Kuchinskiy nereli

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