Konstantin Ristovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Ristovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Ristovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantin Ristovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantin Ristovic 1 Mayıs 2005 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Константин Ристовић şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantin Ristovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Novi Pazar U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Novi Pazar U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Ristovic'nin FK Novi Pazar U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Konstantin Ristovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantin Ristovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Ağustos 2021 yılında Sloga U17
1 Temmuz 2022 yılında Novi Pazar U19
Konstantin Ristovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantin Ristovic şuan FK Novi Pazar U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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