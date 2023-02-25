Konstantin Rudenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Rudenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Rudenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Rudenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Rudenok 15 Aralık 1990 tarihinde Gomel şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Руденок Константин Алексеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Rudenok Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantin Rudenok, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neman Grodno futbol takımında oynamaktadır. Neman Grodno takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantin Rudenok'nin Neman Grodno ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Rudenok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rudenok33/

Konstantin Rudenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Rudenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantin Rudenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Rudenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Gomel

1 Temmuz 2012 yılında Naftan

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2015 yılında FK Slutsk

1 Temmuz 2016 yılında Isloch

1 Ocak 2017 yılında Gomel

1 Temmuz 2017 yılında Dynamo Brest

16 Mart 2018 yılında Torpedo Minsk

11 Temmuz 2018 yılında Dynamo Brest

12 Temmuz 2018 yılında Armavir

16 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

12 Mart 2021 yılında Sputnik

5 Temmuz 2021 yılında Soligorsk

27 Ocak 2022 yılında Isloch

26 Temmuz 2022 yılında Neman Grodno

Konstantin Rudenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Rudenok şuan Neman Grodno takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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