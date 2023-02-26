Konstantin Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantin Vassiljev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantin Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantin Vassiljev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantin Vassiljev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantin Vassiljev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantin Vassiljev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantin Vassiljev 16 Ağustos 1984 tarihinde Maardu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantin Vassiljev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NESTA SPORT GROUP yapmaktadır. Konstantin Vassiljev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 27 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantin Vassiljev'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantin Vassiljev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

Konstantin Vassiljev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantin Vassiljev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Konstantin Vassiljev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantin Vassiljev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2002 yılında HÜJK Emmaste

1 Mart 2002 yılında Tallinna JK

1 Ocak 2003 yılında Lev. Maardu

1 Ocak 2008 yılında NK Nafta 1903

1 Ocak 2011 yılında FC Koper

1 Ağustos 2011 yılında Amkar Perm

26 Ağustos 2014 yılında Piast Gliwice

1 Temmuz 2015 yılında Jagiellonia

3 Temmuz 2017 yılında Piast Gliwice

27 Şubat 2019 yılında FC Flora

Konstantin Vassiljev kimdir

Konstantin Vassiljev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantin Vassiljev şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TJK (-2002)

Konstantin Vassiljev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 148 maçta 28 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Konstantin Vassiljev nereli

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