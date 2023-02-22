Konstantinos Alexiadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Alexiadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Alexiadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Alexiadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Alexiadis 27 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Αλεξιάδης şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Alexiadis Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niki Volou futbol takımında oynamaktadır. Niki Volou takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Alexiadis'nin Niki Volou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Alexiadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Alexiadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Alexiadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Alexiadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Pierikos

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında Niki Volou U19

1 Temmuz 2022 yılında Niki Volou

Konstantinos Alexiadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Alexiadis şuan Niki Volou takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.