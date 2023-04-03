Konstantinos Grigoriadis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Grigoriadis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Grigoriadis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Grigoriadis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Grigoriadis 2 Şubat 2003 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya,Yunanistan uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Grigoriadis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Grigoriadis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SpVgg Greuther Fürth II futbol takımında oynamaktadır. SpVgg Greuther Fürth II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Grigoriadis'nin SpVgg Greuther Fürth II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Grigoriadis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Grigoriadis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Konstantinos Grigoriadis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Grigoriadis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vi. Berlin Alt.

1 Temmuz 2019 yılında Vik. Berlin U17

1 Temmuz 2020 yılında Vik. Berlin U19

1 Temmuz 2022 yılında Gr. Fürth II

Konstantinos Grigoriadis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Grigoriadis şuan SpVgg Greuther Fürth II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Hellas (2007-2010), FC Spandau 06 (2010-2010), Spandauer SV (2010-2011), SC Staaken 1919 (2011-2016), FC Viktoria 1889 Berlin (2016-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.