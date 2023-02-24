Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Konstantinos İkonomou ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Konstantinos İkonomou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos İkonomou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos İkonomou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos İkonomou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos İkonomou 16 Mart 1996 tarihinde Budapest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Yunanistan,Macaristan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Οικονόμου şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos İkonomou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Footballers Group yapmaktadır. Konstantinos İkonomou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Soroksár SC futbol takımında oynamaktadır. Soroksár SC takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos İkonomou'nin Soroksár SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Konstantinos İkonomou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos İkonomou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Konstantinos İkonomou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos İkonomou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında MTK U19

12 Mart 2015 yılında MTK Budapest II

12 Şubat 2016 yılında Budafoki MTE

26 Temmuz 2016 yılında SZEOL

27 Temmuz 2017 yılında Szeged

2 Eylül 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ocak 2018 yılında Ergotelis

6 Şubat 2020 yılında STK Samorin

13 Temmuz 2022 yılında Soroksár

Konstantinos İkonomou kimdir

Konstantinos İkonomou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos İkonomou şuan Soroksár SC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pénzügyőr SE. Vasas SC

Konstantinos İkonomou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Yunanistan U19 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 4 numaralı formasıyla 4 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Konstantinos İkonomou nereli

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