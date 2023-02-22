Konstantinos Koukovinis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Koukovinis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Koukovinis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Koukovinis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Koukovinis 1 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Κουκοβίνης şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Koukovinis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
PAO Rouf futbol takımında oynamaktadır. PAO Rouf takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Koukovinis'nin PAO Rouf ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Koukovinis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Koukovinis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Th.Ag.Dimitriou
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Ocak 2023 yılında PAO Rouf
Konstantinos Koukovinis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Koukovinis şuan PAO Rouf takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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