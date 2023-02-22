Konstantinos Roukounakis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Roukounakis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Roukounakis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Roukounakis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Roukounakis 17 Temmuz 2001 tarihinde Athen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Roukounakis Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konstantinos Roukounakis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AEK Atina B futbol takımında oynamaktadır. AEK Atina B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Roukounakis'nin AEK Atina B ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Roukounakis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Roukounakis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Roukounakis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Roukounakis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Apollon U19

1 Temmuz 2019 yılında AEK Athen U19

1 Temmuz 2021 yılında AEK Atina B

Konstantinos Roukounakis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Roukounakis şuan AEK Atina B takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

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