Konstantinos Sotiriou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Sotiriou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Sotiriou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Sotiriou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Sotiriou 21 Haziran 1996 tarihinde Omorfita, Nicosia şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kıbrıs uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Σωτηρίου şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Sotiriou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INSPORTCITY MANAGEMENT LTD yapmaktadır. Konstantinos Sotiriou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hapoel Haifa futbol takımında oynamaktadır. Hapoel Haifa takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Sotiriou'nin Hapoel Haifa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Sotiriou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Sotiriou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Sotiriou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Sotiriou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Eylül 2016 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2018 yılında Anorthosis

3 Ocak 2019 yılında Doxa Katokopias

30 Haziran 2019 yılında Anorthosis

30 Ağustos 2019 yılında Olympiakos N.

1 Temmuz 2021 yılında AEL Limassol

2 Ağustos 2022 yılında Hapoel Haifa

30 Haziran 2023 yılında AEL Limassol

Konstantinos Sotiriou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Sotiriou şuan Hapoel Haifa takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Konstantinos Sotiriou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Olympiakos Nicosia (-2018)

Kıbrıs takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Kıbrıs U21 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.

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