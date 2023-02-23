Konstantinos Triantafyllopoulos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Triantafyllopoulos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Triantafyllopoulos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konstantinos Triantafyllopoulos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konstantinos Triantafyllopoulos 3 Nisan 1993 tarihinde Korinth şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konstantinos Triantafyllopoulos Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Forza Sports Group yapmaktadır. Konstantinos Triantafyllopoulos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pogon Szczecin futbol takımında oynamaktadır. Pogon Szczecin takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Triantafyllopoulos'nin Pogon Szczecin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Konstantinos Triantafyllopoulos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konstantinos Triantafyllopoulos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Konstantinos Triantafyllopoulos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konstantinos Triantafyllopoulos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Panathinaikos

22 Ocak 2016 yılında Asteras Tripoli

1 Temmuz 2019 yılında Pogon Szczecin

Konstantinos Triantafyllopoulos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konstantinos Triantafyllopoulos şuan Pogon Szczecin takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Konstantinos Triantafyllopoulos Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yunanistan U21 takımında 5 numaralı formasıyla 12 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U20 takımında 5 numaralı formasıyla 22 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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