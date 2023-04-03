Konstantinos Tsiavos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konstantinos Tsiavos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konstantinos Tsiavos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Konstantinos Tsiavos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Konstantinos Tsiavos 25 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Κωνσταντίνος Τσιάβος şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Konstantinos Tsiavos Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen U19 futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Konstantinos Tsiavos'nin Panathinaikos Athen U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Konstantinos Tsiavos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Konstantinos Tsiavos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında PAO U19
Konstantinos Tsiavos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Konstantinos Tsiavos şuan Panathinaikos Athen U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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