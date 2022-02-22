Konstrüktivizm ne demek, TDK'ya göre Konstrüktivizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Konstrüktivizm ne demek? Konstrüktivizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi konstrüktivizm kelimesi. Peki konstrüktivizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre konstrüktivizm nedir, konstrüktivizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONSTRÜKTİVİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Konstrüktivizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Konstrüktivizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre konstrüktivizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kurmacılık

