Konstrüktör Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Konstrüktör maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Konstrüktör pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Konstrüktör nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Konstrüktör olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Konstrüktör Maaşı Ne Kadar? 2022 Konstrüktör Maaşları

Konstrüktör maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Konstrüktör maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Konstrüktör iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3118.11

Meslek Adı :

Konstrüktör

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Metal döküm işlemleri için kendisine verilen bilgiler doğrultusunda kalıp tasarım işlemlerini bilgisayarda çizme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Konstrüktör, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kalıplarla ilgili resimleri çizmek,

b) Modifikasyonları mevcut kalıp resimlerine işlemek,

c) Bilgisayar destekli kalıp dizayn çalışmalarını yapmak,

d) Çalışmasıyla ilgili verileri kaydetmek ve dosyalamak,

e) Data yedeklemeleri yapmak,

f) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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