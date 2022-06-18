Kont ne demek, TDK'ya göre Kont kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kont ne demek? Kont TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kont kelimesi. Peki kont ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kont nedir, kont kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kont kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kont kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kont kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Roma imparatorunun danışman olarak seçtiği kimse

- Derebeyi

- Batı toplumunda erkekler için kullanılan bir soyluluk unvanı



KONT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kont gibi

- kont gibi yaşamak

