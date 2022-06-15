Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

Son zamanlarda art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Her gün trafiğe çıkan ve yolculuk yapan vatandaşlara üzen bir zam haberi geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren, motorine 1,27 TL'lik zam yapılması bekleniyor. Dün gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim yapılmıştı.

İstanbul'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,45 TL

LPG: 12,40 TL

Motorin: 27,83

Ankara'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,85 TL

Motorin: 27,93 TL

İzmir'de benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,55 TL

Motorin: 28,00 TL

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 15 Haziran Çarşamba akaryakıt fiyatları

Vatandaşın beklediği sevindiren haber geldi! Benzine indirim yapıldı!

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