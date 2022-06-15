Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!Çocuklarına dehşeti yaşattı! Annelerini, gözleri önünde bıçakladı!Son dakika! Şehidin var Türkiye! Astsubay Güngör Gençer şehit oldu!Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Güngör Gençer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi, bekar mı?Düzensiz bakım ile ortaya çıkıyor! Diş tartarlarından kurtulmak için bu yöntemleri deneyinFED'in faiz kararı öncesi altın fiyatları düşüyor! Karar sonrasında altın fiyatları yükselecek mi?ATV Müge Anlı FULL izle bugün 15 Haziran 2022 | Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm FULL, tek parça izle YouTubeYKS günü toplu ulaşım bedava mı? 18-19 Haziran 2022 YKS'de toplu taşıma kaça kadar ücretsiz? Otobüs, ANKARAY, Metro ve Teleferik hangi saatlerde ücretsiz?Medipol Başakşehir ve İttifak Holding Konyaspor'un UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek olanPınar Deniz o kıyafetiyle herkesi şaşkına uğrattı! "Stilisti kim acil bıraksın bu işi"
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. EKONOMİ
  3. Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

Benzine yapılan indirimin ardından motorine zam geleceği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından sonra 1,27 TL zam gelmesi bekleniyor.

Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

Son zamanlarda art arda yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Her gün trafiğe çıkan ve yolculuk yapan vatandaşlara üzen bir zam haberi geldi. Alınan bilgilere göre, bu gece yarısından itibaren, motorine 1,27 TL'lik zam yapılması bekleniyor. Dün gece yarısı itibariyle, benzin fiyatlarında 97 kuruş indirim yapılmıştı.

Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

İstanbul'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,45 TL

LPG: 12,40 TL

Motorin: 27,83

Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

Ankara'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,85 TL

Motorin: 27,93 TL 

Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Motorine bir zam daha geliyor!

İzmir'de benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,55 TL

Motorin: 28,00 TL

{TITLE_STRIP}Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 15 Haziran Çarşamba akaryakıt fiyatları

{TITLE_STRIP}Vatandaşın beklediği sevindiren haber geldi! Benzine indirim yapıldı!

{TITLE_STRIP}Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT