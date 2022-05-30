Kontak kapatan araç sahiplerine büyük fırsat! 500 TL’lik yakıt alımına 500 lira hediye! Son tarih 1 Haziran!

Akaryakıt fiyatlarının zamlanması ve Brent petrolün varil fiyatının 119 dolar sınırına kadar dayanması ile ING Bank ve Petrol Ofisi istasyonlarından araç sahiplerini sevindirecek bir haber geldi.

Kampanya kapsamında 12 ay süresince her ay 500 TL yakıt alımı harcamalarını ING Kredi Kartı ile Petrol Ofisi mobil ödeme üzerinden yapmaya söz verenler anında 500 liralık indirimden faydalanabilecek.

Kampanyaya katılan herkesin kartına 500 TL anında yüklenecek. Hemen ardından da ING Kredi Kartı'nız ile Petrol Ofisi mobil ödeme üzerinden her ay 500 TL yakıt harcaması yapmak gerekecek.