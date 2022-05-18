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Kontaklar çalıştırılmadan düşünülsün! Benzine o tarihte bir zam daha!

Son dakika! Döviz kurunda yaşanan artış sonrası benzinin litre fiyatına 1 TL 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Kontaklar çalıştırılmadan düşünülsün! Benzine o tarihte bir zam daha!

Döviz kurlarındaki yükseliş, petrol tablosundaki fiyatlarda da hareketlilik göstermeye başladı. Edinilen bilgiye göre; 19 Mayıs itibariyle benzine 1 TL 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta litre fiyatı motorin 32 kuruş  zamlanırken, otogaza 60 kuruş, benzine ise 1 TL 12 kuruş zam gelmişti. Bu hafa ise sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre benzine yeniden zam gelmesi bekleniyor.

Son dakika! Gaza basmadan bir kez daha düşünün! Benzine 1 TL 12 kuruş zam!

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

Zammın ardından İstanbul'da benzininin litre fiyatı 23 lira 85 kuruş olacak.

Motorinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22 lira 3 kuruştan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 22 lira 82 kuruştan satılıyor.

Son dakika! Gaza basmadan bir kez daha düşünün! Benzine 1 TL 12 kuruş zam!

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son dakika! Gaza basmadan bir kez daha düşünün! Benzine 1 TL 12 kuruş zam!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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