Kontaklar çalıştırılsın! Araç sahipleri dikkat: Benzin ve motorine büyük indirim geldi!

140 dolar seviyelerine kadar çıkan brent petrolün varil fiyatı son günlerde büyük düşüş yaşayarak 100 doların altına kadar indi. Son olarak brent petrolün fiyatının 94 dolar seviyelerine gerilemesi sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim geldi.

İNDİRİM POMPAYA YANSIDI

Böylece benzinin litre fiyatında 2 lira 23 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirimler pompa fiyatlarına yansıdı.

İŞTE GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,02 TL’ye, Ankara’da 20,13 TL’ye, İzmir’de 20,15 TL’ye geriledi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,33 TL’ye, Ankara’da 23,44 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye geriledi.

Not: Fiyatlar akaryakıt istasyonlarına göre farklılık gösterebilir.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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