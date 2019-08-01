Konteyner aramaya son

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Temiz Altınordu" uygulamasıyla artık vatandaşlar cep telefonlarından en yakın atık toplama noktalarını kolaylıkla bularak çöplerini atabilecek.

Altınordu Belediyesi, büyük önem verdiği temizlik hizmetleri alanında yenilikçi çalışmalara imza atıyor. Yeraltı çöp konteyneri, akıllı konteynerler, saha temizlikleri, yıkama, süpürme ve ibadethane temizliği gibi birçok uygulama ile şehrin temizliğine büyük önem veren Altınordu Belediyesi, tüm bunların yanı sıra vatandaşlar içinde kolaylık sağlayıcı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Altınordu Belediyesi tarafından hazırlanan "Temiz Altınordu Uygulaması" projesi cep telefonlarından en yakın atık toplama kutularının bulunmasını sağlıyor. Vatandaşlar akıllı telefonlarına indirdikleri "Temiz Altınordu Uygulaması" sayesinde bulundukları konumu kullanarak hızlı ve kolayca en yakın atık toplama noktasının bulunmasına yardımcı oluyor.

Altınordu Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulama, daha yaşanabilir "akıllı', temiz ve marka kentler oluşturmaya katkı sağlarken, çevreye ve geri dönüşüm başta olmak üzere Altınordu Belediyesi tarafından yaygın olarak uygulamaya konulan atık ayrıştırma sistemlerine de büyük katkı sunacak.

Vatandaşlar uygulamayı çeşitli aplikasyonlardan "Temiz Altınordu" adıyla cep telefonlarına indirerek kullanmaya başlayabilecek.

Uygulama birçok alanda kolaylık sağlayacak

Uygulamayla ayrıca şu kolaylıklar sağlanacak:

"Hangi atık tipi nereye/nasıl atılmalıdır, öğrenebilirsiniz. Size en yakın atık konteynerlerini görebilir, konteynerlere ulaşmak için harita üzerindeki pin'e tıklayarak konteyner hakkında güncel verilere ulaşabilir ve yol tarifi alabilirsiniz. Konteyner bulunmasını istediğiniz konumdan, "Konteyner Talebi" seçeneği ile fotoğraf çekip, hangi atık konteynerinden(evsel atık, ambalaj atığı, bayat ekmek, atık pil, bitkisel atık yağ, elektronik atık ve tekstil atığı) kaç adet olduğunu belirterek talepte bulunabilirsiniz. Bulunduğunuz konumda konteynerlerle ilgili istek, görüş ve problemlerinizi bildirebilirsiniz. "İstek-Talep-Şikayet" seçeneği ile bulunduğunuz noktadan fotoğraf çekerek isteğinizi bildirebilirsiniz. Altınordu Belediyesinin web sitelerine ulaşabilirsiniz."

Kaynak: İHA