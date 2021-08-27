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Konteyner gemisi arızalandı!  Ahırkapı'da demir attı!

İstanbul Boğazı'na girerken  konteyner gemisi arızalandı. Arızalanan gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından müdahale edilerek Ahırkapı açıklarına demirletildi.

Konteyner gemisi arızalandı!  Ahırkapı'da demir attı!

Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Konteyner gemisi olan 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi. Gemi yedeklenerek Ahırkapı'da demirletildi.

 

 

 

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