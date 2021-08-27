Konteyner gemisi arızalandı!  Ahırkapı'da demir attı!

Kocaeli'den Romanya'ya ilerleyen konteyner gemisi İstanbul Boğazı girişinde arızalandı. Konteyner gemisi olan 90 metre boyundaki My Efekan 1 adlı demir yüklü gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün Kurtarma-12 römorkörü ile müdahale edildi. Gemi yedeklenerek Ahırkapı'da demirletildi.

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken seperasyon şamandırası TAD içerisinde makine arızası yaşayan 90 metre boyundaki 2500 MT demir yüklü konteyner gemisi MY EFEKAN 1, VTS ve kılavuz kaptanımız koordinesinde KURTARMA-12 Römorkörümüzce yedeklenerek Ahırkapı’ya demirletildi. pic.twitter.com/o9FgKHwyaL — KEGM (@kiyiemniyet) August 27, 2021