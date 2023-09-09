Konteyner kentte yaşayan vatandaşlara hamburger ikramı

Kahramanmaraş'ta hayırsever bir işletmeci Karacasu konteyner kentte kalan çocuklar ve ailelerine 15 bin hamburger ikram etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Konteyner kentte yaşayan vatandaşlara hamburger ikramı

Kahramanmaraş'ta hayırsever bir işletmeci Karacasu konteyner kentte kalan çocuklar ve ailelerine 15 bin hamburger ikram etti.

Kahramanmaraş'ta hayırsever vatandaş, Karacasu Konteyner kentte yaşayan depremzede aileler ve çocuklara yönelik hamburger hazırladı. Konteyner kentteki ocakta gönüllülerin yardımıyla yaklaşık 15 bin adet hamburger hazırlayan usta, depremzede çocuklara hazırladıkları hamburgerleri ikram etti.

Hamburgeri çok sevdiğini ve bu unutulmaz saatleri günlüğüne yazacağını söyleyen Ömer Ahmet, "Hamburgeri çok sevdiğimden bugün uğurlu günümmüş. O yüzden bugünü günlüğüme yazacağım. Ne güzel hem arkadaşlarımla birlikte yiyoruz hem herkes yiyor" dedi.

Ellerinden geldikçe her hafta cuma günleri aynı programı yapmaya çalıştıklarını dile getiren Aykut Şan isimli hayırsever işletmeci, "Elimizden geldiğince her hafta cuma günleri program yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta Karacasu konteyner kenti seçtik. Burada 10-15 bin arası burger dağıtımı yapacağız. İlk günkü gibi ailemiz için de aynı acıyı yaşıyoruz. Yaşadığım süre boyunca da bu şekilde bu etkinlikleri devam ettireceğiz. Birlikte yaralarımızı saracağımıza inanıyoruz. Tekrardan Kahramanmaraş için güzel günler geleceğini düşünüyorum. Allah'ın izniyle de çok az bir süre kaldığını düşünüyoruz. Birlikte yaralarımızı saracağız" şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bugün Karacasu konteyner alanımızdayız. Bildiğiniz gibi burası kurulan konteyner şeylerimizden birisi. Burada hamdolsun hemşerilerimizin barınmasına yönelik konteynerler kuruldu. Burada ciddi bir çalışma yapıldı. Tabi bu yaşadığımız süreçte çadırdan konteyner, konteynerden kalıcı konutlara doğru hızlı bir çalışma yapılıyor. Burada da bugün çok değerli hayırsever iş adamımızın buradaki hemşerilerimize çocuklarımıza hamburger ikramı oldu. Allah hayrını kabul etsin diyorum. İnşallah bugünleri, şu ana kadar olduğu gibi devletimizin milletimizin en üst desteğiyle aşacağız, aşmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise "Tüm hemşerilerimiz, vatandaşlarımız depremzede kardeşlerimize yardım için seferber oldular. Depremin yedinci ayında Karacasu bölgemizdeki konteyner kentlerimizde vatandaşlarımıza kıymetli hayır sahiplerimiz Hacı Mehmet Şan tarafından bir hamburger ikramı söz konusu. Bu ikramlarından dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum Allah kabul eylesin" ifadelerini kullandı.

Konteyner kentte yaşayan vatandaşlara hamburger ikramı

Konteyner kentte yaşayan vatandaşlara hamburger ikramı

Konteyner kentte yaşayan vatandaşlara hamburger ikramı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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