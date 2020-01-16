Konteynırda yangın çıktı! 1 işçi yanarak öldü
Sultangazi'de işçilerin kaldığı konteynırda henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında arkadaşlarının konteynırdan çıkmasını sağlayan Mert Şen, konteynırın küçük olması sebebiyle çıkamadı ve yanarak can verdi.
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16 Ocak 2020 Perşembe 09:39
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