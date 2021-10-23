Kontraksiyon ne demek, TDK'ya göre Kontraksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontraksiyon ne demek? Kontraksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontraksiyon kelimesi. Peki kontraksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontraksiyon nedir, kontraksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONTRAKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kontraksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kontraksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kontraksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Büzüşme

