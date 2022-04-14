Kontrat ne demek, TDK'ya göre Kontrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontrat ne demek? Kontrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontrat kelimesi. Peki kontrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontrat nedir, kontrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KONTRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kontrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kontrat kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kontrat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sözleşme



KONTRAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Onunla, kontratı imzalamaya geldiğim zaman tanıştım.



KONTRAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- kontrat yapmak



KONTRAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- kira kontratı

