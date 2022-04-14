Kontrat ne demek, TDK'ya göre Kontrat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Kontrat kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kontrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kontrat nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kontrat kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kontrat ne demek? Kontrat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kontrat kelimesi. Peki kontrat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kontrat nedir, kontrat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
KONTRAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Kontrat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kontrat kelimesi Fransızca kökenlidir.
TDK'ya göre kontrat kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Sözleşme
KONTRAT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
- Onunla, kontratı imzalamaya geldiğim zaman tanıştım.
KONTRAT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER
- kontrat yapmak
KONTRAT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER
- kira kontratı