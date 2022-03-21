Kontrol Teknisyeni-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Kontrol Teknisyeni-İnşaat görev tanımı nedir, Kontrol Teknisyeni-İnşaat ne iş yapar, Kontrol Teknisyeni-İnşaat olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrol Teknisyeni-İnşaat mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrol Teknisyeni-İnşaat Tanımı;

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Kontrol Teknisyeni-İnşaat Maaşı Ne Kadar? 2022 Kontrol Teknisyeni-İnşaat Maaşları

Kontrol Teknisyeni-İnşaat maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Kontrol Teknisyeni-İnşaat maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrol Teknisyeni-İnşaat iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3112.06

Meslek Adı :

Kontrol Teknisyeni-İnşaat

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

İnşaat Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-İnşaatın proje ve şartname hükümlerine uygun olarak yapılmasını denetleyen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Kontrol Teknisyeni-İnşaat; işletmenin genel çalışma prensıpleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkın bır şekılde kullanarak, ışçı sağlığı, ış güvenlığı ve çevre koruma düzenlemelerıne ve mesleğın verımlılık ve kalıte gereklerıne uygun olarak:

a) Denetımıyle görevlendırıldığı ınşaatın proje ozalıtını ve özel şartnamesını ıncelemek, ınşaat hakkında genel bılgı edınmek,

b) İnşaatın sınırlarını belırlemek ıçın yapılan aplıkasyon çalışmalarına katılmak, ınşaatın temel boyunu, derınlığını ölçmek, krokısını çızmek, ölçülerı yazmak, projeye uygunluğunu tespıt etmek, hafrıyat çalışmalarını yöneltmek, alt ve üst yapı çalışmalarının projeye uygun yapılmasını kontrol etmek,

c) Kullanılan malzemenın nıtelıklerını tespıt etmek, malzemelerın mıktar ve kalıte olarak ınşaat projesıne uygunluğunu kontrol etmek,

d) Proje ve şartname hükümlerıne uygun olmayan ışlere müdahale etmek, gerekırse ınşaatı durdurmak, amırıne durumu bıldırmek,

e) Kullanılacak malzemenın temınını sağlamak,

f) Öncelıkle yapılması gereken ışlere karar vermek,

g) Şartnamede belırtılmemış olmasına rağmen kullanılması zorunlu malzeme ve aksesuarın cınsı, mıktarı,marka ve kalıtelerını amırınden öğrenmek, zamanında temın edılmesı ıçın amırını ıkaz etmek,

h) Günlük ış bıtımlerınde kullanılan makıneler, sarf edılen malzemenın cıns, mıktarı, kalıtesı, yapılan ış, kullanılan ışgücünün ve meslekı dağılımını gösteren raporu tanzım etmek amırın bılgısıne sunmak,

ı) Ödenmesı gereken hak edişler için ölçme yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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