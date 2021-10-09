Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri görev tanımı nedir, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri ne iş yapar, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Tanımı;

Kontrol ve otomasyon teknikeri; endüstri sektöründe kullanılan makine, motorlu araç ve ekipmanların sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak ve bakım ile onarımlarını yapan kişidir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar? 2021 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Maaşları

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri maaşı ortalama aylık 4.550- TL’dir. En düşük Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 7.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Önlisans

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

Kontrol Ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/Kontrol Sistemleri Teknikeri; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Üretim ve bilişim cihazlarının, montaj, devreye alma, işletme, bakım, onarım ve programlama görevlerini yürüten kontrol ve otomasyon teknikerinin mesleki yükümlülükleri şunlardır;

Mekanik, elektrikli veya hidrolik ekipmanlarda oluşabilecek sorunları gidermek,

Tüm proje, kurulum ve onarımlar hakkında teknik destek sağlamak,

Makine ve ekipmanların kalibrasyon ve bakımını yapmak,

Yeni otomasyon sistemlerinin etkinliğini ve sürekliliğini değerlendirmek,

Mevcut ekipman için otomasyon değişim sürecini yönetmek,

Otomasyon sistemlerinin koruyucu bakım ve güvenlik kontrollerini gerçekleştirmek,

Otomasyon donanım ve yazılımın konfigürasyon ve kurulumu konusunda yardımcı olmak,

Elektrik panolarının tasarım, montaj ve devreye alma işlemlerini yürütmek,

Bilgisayarlı sistemleri kullanarak, kontrol cihazlarını programlamak ve kontrol etmek,

Çeşitli kontrol sistemlerini devreye sokmak ve işletmek,

İşçi ve teknisyenlerin çalışmalarını denetlemek,

Endüstride kullanılan bilgisayarlı sayısal denetimli tezgahların işletim programını hazırlamak,

Bilgisayar destekli teknik çizimler oluşturmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri mesleğinin meslek kodu 3115.71 olarak belirlenmiştir



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