Kontrolden çıkan araç 6 otomobile çarptı: 3 yaralı

Hatay'da kontrolden çıkan hafif ticari araç park halindeki 6 otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun ilçesi Atatürk Bulvarı'nda İlker K. kullandığı 31 KM 165 plakalı hafif ticari aracının direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu park halinde bulunan 6 otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü İlker K. ile aynı araçta bulunan 2 kişiyi İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle kapanan bulvar, araçların çekilmesi sonucunda trafiğe açıldı.

Kaynak: İHA