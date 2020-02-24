Kontrolden çıkan araç köprüde asılı kaldı: 3 yaralı
Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı.
Nallıhan karayolunda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak köprüde asılı kaldı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Beypazarı-Nallıhan yolunda Alaattin B. yönetimindeki otomobil, Dutlu kaplıcaları kavşağında kontrolden çıkarak köprünün bariyerlerine çarptı. Köprüde asılı kalan araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza yapan araç çekici yardımıyla çekildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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